Наставник “Вольфсбурга”: “Олександрія” стала сильнішою

Головний тренер німецького футбольного клубу “Вольфсбург” Олівер Гласнер поділився очікуваннями від сьогоднішнього поєдинку з “Олександрією”, який пройде у Львові.

Олівер Гласнер на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що після їхньої першої зустрічі “Олександрія” здобула міжнародний досвід і стала сильнішою.

“Погода холодна, але стадіон хороший, нам сподобався. Буде складний матч. “Олександрія” добре зіграла з “Зорею”, показує небезпечну гру. Матч буде важким.

Чи стала “Олександрія” сильнішою? Це команда, проти якої складно грати. Вона згуртована, зібрана. Суперник створюватиме нам перешкоди до проходу у штрафний майданчик, до воріт. “Олександрія” стала сильнішою завдяки міжнародному досвіду.

Ми переглянули всі матчі суперника в ЛЄ. Сподіваємося на позитивний результат. З попереднього досвіду знаємо, що жодна з команд у Львові не змогла здобути перемогу над “Олександрією”, - цитує Гласнера Tribuna.com.

Як повідомлялося, 28 листопада в 5-му турі футбольної Ліги Європи "Олександрія" у Львові приймає німецький "Вольфсбург". Гра стартує на "Арені Львів" о 19.55. Букмекери в цьому поєдинку віддають перевагу "Вольфсбургу".

У своєму дебютному поєдинку на груповій стадії Ліги Європи "Олександрія" (команда з райцентру в Кіровоградській області) поступилася німецькій команді на "Фольксваген-Арені" з рахунком 1:3.