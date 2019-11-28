"Дніпро" поступився "Левськи" в заключній грі Кубка Європи ФІБА

Команда Дениса Журавльова не знайшла жодних аргументів проти болгарського "Левськи", поступившись із рахунком 61:83.

Дніпряни з самого початку гри пропустили ривок 2:12 у свій кошик і такі дії від суперника, певно, зламали увесь план на гру від Дениса Журавльова.

Господарі паркету почали допускати багато втрат та багато атакували з периметра в надії відіграти відставання, проте кидки були не влучними, а болгари карали український клуб практично в кожній своїй атаці. І часто це робили з-за дуги. Вентіслав Петков лише в першій чверті реалізував 4/5 триочкових кидків та загалом заробив 15 балів, при тому що вся команда "Дніпра" здобула лише 12.

"Дніпро" поступився "Левськи". Фото: Микола М'якшиков / Укрінформ

У другій чверті гості продовжили декласувати дніпрян: у “синіх” м’яч у кошику суперника опинявся рідко, переважно після персональних дій когось з лідерів. Але й загалом атакували дніпряни не так часто, як того хотілося.

Лише наприкінці першої половини після влучного дальнього від Грегорі Коломойського, коли навіть наставник "Левськи" взяв хвилину, здавалося що ось-ось український клуб побіжить наздоганяти своїх опонентів. Проте в першій половині гри цього не сталося – 31:51.

У другій половині баскетболісти "Дніпра" подарували вщент заповненому ПС "Шинник" примарну надію на перемогу, адже в середині періоду після чергових двох балів від Тимофеєнка різниця сягнула 13 балів і тренер суперників узяв тайм-аут.

Але на цьому потуги українського клубу закінчилися. Надалі впродовж всього часу на паркеті знову домінували болгари, які не дали "Дніпру" жодного шансу на порятунок. 61:83 – поразка команди Дениса Журавльова.

Кубок Європи FIBA. 6-й тур

БК “Дніпро” – БК “Левськи” 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

"Дніпро": Сизов 5, Закурдаєв 3, Тимофеєнко 12, Чумаков 2, Шундель 4, Корнієнко 5, Санон 9, Коломойський 7, Глєбов 5, Фесенко.