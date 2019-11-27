"Київ-Баскет" обіграв "Цмокі Мінськ" у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" обіграв у Білорусі "Цмокі Мінськ" в овертаймі поєдинку 6-го туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

"Київ-Баскет" завдав поразки "Цмокі Мінськ" з рахунком 92:84 ОТ (11:14, 17:21, 23:18, 26:24, 15:7), повідомляє Федерація баскетболу України.

"Київ-Баскет вийшов з групи з першого місця. Кияни зробили усе від себе залежне, щоб допомогти "Дніпру" вийти з групи з другого місця, але дніпровці вдома програли болгарському "Лукойл Лєвскі" (61:83) і на цьому припинили боротьбу у турнірі.

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Турнірне становище у квартеті F: "Київ-Баскет" - 10 очок, "Цмокі Мінськ" - 9, "Лукойл Левські" - 9, "Дніпро" - 8.