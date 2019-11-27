Феліш став найкращим молодим футболістом року за версією Tuttosport

20-річний нападник мадридського футбольного клубу “Атлетико” Жоау Феліш став переможцем премії Golden Boy-2019.

Італійське видання Tuttosport щорічно, починаючи з 2003 року, вручає приз найкращому футболісту Європи віком до 21-го року Golden Boy. Цьогоріч володарем нагороди став португальський футболіст Жоау Феліш.

У голосуванні брали участь експерти і журналісти. Феліш набрав 332 голоси. Друге місце посів 19-річний вінгер дортмундської “Боруссії” Джейдон Санчо - 175 голосів, третє — 20-річний півзахисник німецького “Баєра” Кай Гаверц (75 голосів).

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На жаль, чемпіон світу U-20, воротар збірної України з футболу та іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін не потрапив до фінальної трійки претендентів на отримання Golden Boy нинішнього року. Українець набрав 11 голосів і посів у цьому списку 15 місце.

Фото: Getty Images