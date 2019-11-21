Лунін не потрапив до фінальної трійки претендентів на приз Golden Boy

Італійська газета Tuttosport, щорічно, починаючи з 2003-го, вручає приз кращому футболісту віком до 21-го року Golden Boy.

На жаль, чемпіон світу U20, воротар збірної України та іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін не потрапив до фінальної трійки претендентів на отримання Golden Boy нинішнього року, повідомляє Zbirna.com.

Раніше Лунін пробився до топ-20 претендентів за результатами голосування уболівальників, тепер фінальну трійку визначили журналісти спортивних ЗМІ Європи.

Фінальна трійка претендентів - Джейдон Санчо (Англія, "Боруссія", Дортмунд), Жоау Феліш (Португалія, "Бенфіка"/"Атлетико") та Кай Гаверц (Німеччина, "Баєр").

Переможця назвуть 27 листопада на урочистій церемонії в Римі.