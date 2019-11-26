Шевченко відвідає матч “Шахтаря” у Манчестері

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідає сьогоднішній поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар".

Андрій Шевченко спостерігатиме в Манчестері за грою футболістів національної збірної, повідомляє Dynamomania.com.

Поєдинок “Манчестер Сіті” - “Шахтар” пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер" (він же "Етіхад"), який здатний вмістити близько 55 тисяч глядачів, і розпочнеться о 22.00. У першому турі “Шахтар” поступився “Ман Сіті” з рахунком 0:3.

Букмекери вважають абсолютними фаворитами поєдинку підопічних Хосепа Гвардіоли.

Турнірне становище у групі після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.