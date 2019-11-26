“Шахтар” і “Ман Сіті” визначилися з формою футболістів на сьогоднішній поєдинок

Донецький футбольний клуб “Шахтар” і англійський “Манчестер Сіті” визначилися з формою футболістів на сьогоднішній поєдинок, який відбудеться в рамках 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Футболісти “Шахтаря” вийдуть на поле стадіону “Сіті оф Манчестер” в оранжево-чорній формі, господарі поля - в домашньому біло-блакитному комплекті. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Поєдинок “Манчестер Сіті” - “Шахтар” розпочнеться о 22.00. За дві години до початку матчу підопічні Луїша Каштру вирушать до стадіону, який здатний вмістити близько 55 тисяч глядачів.

Вранці в день матчу команда прогулялася по центральній частині міста Манчестер, де її зустрічали вболівальники. Автографи брали не лише українські шанувальники футболу, а й місцеві жителі.

"Шахтар" у Манчестері готується до матчу Ліги чемпіонів / Фото: ФК "Шахтар"

Як повідомлялося, в першому турі “Шахтар” поступився “Ман Сіті” з рахунком 0:3. Букмекери вважають абсолютними фаворитами поєдинку підопічних Хосепа Гвардіоли.

Турнірне становище у групі після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.