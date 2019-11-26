Футболісти “Шахтаря” провели відкрите тренування в Манчестері

Футболісти донецького клубу “Шахтар” провели відкрите тренування перед матчем 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійської команди "Манчестер Сіті".

Відкрите тренування відбулося ввечері 25 листопада на арені “Сіті оф Манчестер”, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Тренувальна сесія тривала близько 1 години і складалася з розминки і вправ з м'ячем.

Поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” - “Шахтар” відбудеться сьогодні, 26 листопада, на стадіоні "Сіті оф Манчестер" (він же "Етіхад"), який здатний вмістити близько 55 тисяч глядачів. Матч розпочнеться о 22.00. У першому турі “Шахтар” поступився “Ман Сіті” з рахунком 0:3.

Букмекери вважають абсолютними фаворитами поєдинку підопічних Хосепа Гвардіоли.

Турнірне становище у групі після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.