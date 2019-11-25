У Житомирі пройшли дитячі змагання з регбі-7 в пам’ять про загиблих десантників

У Житомирі пройшли змагання серед дитячих команд із регбі-7, присвячені загиблим на Донбасі воїнам-десантникам.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

«У Житомирі на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 відбувся чемпіонат з регбі-7 серед дитячих команд, присвячений загиблим воїнам-десантникам. Загалом, за кубок змагалася чотири дитячі команди», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника фізичної підготовки та спорту командування Десантно-штурмових військ ЗСУ підполковника Андрія Палагіна, коли діти спортивною грою вшановують пам'ять загиблих воїнів-десантників, які захищали нас, це сприяє патріотичному вихованню.

У Житомирі відбувся чемпіонат з регбі-7 серед школярів, присвячений пам’яті загиблих десантників / Фото: ЗСУ

Учасникам та гостям змагань показали сучасне озброєння та військову техніку українського десанту, а також усіх пригощали солдатською кашею.

За підсумками чемпіонату призерів першості відзначили кубками, спортивними медалями та грамотами.