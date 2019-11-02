Південна Африка – чемпіон світу з регбі

У фіналі південноафриканська збірна обіграла Англію.

У Японії завершився чемпіонат світу з регбі. У фіналі збірна Південно-Африканської Республіки обіграла Англію 32:12, повідомляє Укрінформ.

В Йокогамі зіграли фінальний матч 9-го за ліком чемпіонату світу з регбі. Збірна ПАР перемогла Англію 32:12. До 66-ї хвилини команди набирали очки лише зі штрафних ударів. Однак після того, як Мапімпі заніс спробу, перемога південноафриканців стала очевидною.

Збірна ПАР втретє в своїй історії стала чемпіоном світу з регбі. До цього південноафриканці перемагали в 1995 та 2007 роках. ПАР зрівнялась за титулами з Новою Зеландією.

У плей-офф, на шляху до фіналу англійці обіграли Австралію 40:16 і Нову Зеландію 19:7. Команда Південно-Африканської Республіки вибила господарів турніру 26:3 і команду Уельса 19:16.

«Бронзу» між собою напередодні розіграли Нова Зеландія і Уельс. Новозеландці впевнено перемогли 40:17.