Рада Всесвітньої легкої атлетики змінила дату проведення ЧС-2023

Чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року пройде в Будапешті (Угорщина) 19 - 27 серпня.

Відповідне рішення прийняла Рада Всесвітньої легкої атлетики (World Athletics) на своєму засіданні у Монако. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

“Радою Всесвітньої легкої атлетики було ухвалене рішення змінити дати проведення чемпіонату світу-2023 з 26 серпня – 3 вересня на 19 - 27 серпня”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Рада Всесвітньої легкої атлетики на своєму засіданні також визначила міста, які 2022 року прийматимуть чемпіонат світу у приміщенні та чемпіонат світу з напівмарафону. ЧС-2022 у приміщенні вперше відбудеться у Белграді (Сербія), а проведення чемпіонату світу з напівмарафону довірили китайському місту Янчжоу.

Фото: World Athletics