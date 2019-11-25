Чемпіонат світу 2022 року з легкої атлетики у приміщенні пройде в Сербії

Рада Всесвітньої легкої атлетики на своєму засіданні визначила міста, які 2022 року прийматимуть чемпіонат світу у приміщенні та чемпіонат світу з напівмарафону.

ЧС-2022 у приміщенні вперше відбудеться у Белграді (Сербія), повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Змагання проходитимуть на Stark Arena, яка має 18336 місць. На ній проводили Універсіаду-2009, Кубок Девіса та Кубок федерацій, чемпіонат світу з карате та фінал Кубка світу з волейболу.

Проведення чемпіонату світу з напівмарафону 2022 року довірили китайському місту Янчжоу, населення якого складає 4,5 млн жителів.

2019 року в Китаї провели 24 гонки по шосе World Athletics Label - більше, ніж в будь-якій іншій країні. 2010 року в Наньніні відбувся чемпіонат світу з напівмарафону, а наступного року тут пройде чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.