«Шахтар» в Манчестері без шансів?

В Лізі чемпіонів розпочинаються вирішальні суперечки за місця в плей-офф.

Груповий етап Ліги чемпіонів потроху підходить до свого завершення і з кожним туром вболівальники дізнаються нових учасників стадії плей-офф. Долі путівок вирішуються чи не в кожному матчі, що робить ігри ще більш цікавими та напруженими. Особливо це стосується групи С, де виступає «Шахтар».

У вівторок "гірникам" треба на виїзді зіграти з «Манчестер Сіті». І в разі перемоги донеччани вийдуть до 1/8 фіналу. Щоправда, для цього їм також необхідна поразка загребського «Динамо» в грі з «Аталантою». Що стосується британців, вони вийдуть з групи, якщо не поступляться «Шахтарю», або якщо хорвати не виграють у «Аталанти».

Відверто кажучи, у «гірників» невисокі шанси на успіх - всього 7% на перемогу від аналітиків Parimatch. Попередній візит «Шахтаря» в Манчестер минулого року завершився для української команди розгромом 0:6. Але, варто зазначити, що в минулому турі британці вперше втратили очки в цій Лізі чемпіонів, зігравши внічию з «Аталантою». Тому, вболівальники донеччан розраховують на маленьке диво. Хай команда і вирушила до Манчестера без двох травмованих лідерів – Марлоса і Тайсона.

Серед інших матчів 5-го туру варто відзначити зустріч «Тоттенгема» і «Олімпіакоса». Адже це буде перша гра лондонців в ЛЧ під керівництвом нового головного тренера Жозе Моурінью. Хвилюватися за результат лондонцям не варто, експерти Parimatch дають їм 71% на перемогу. Якщо прогноз збудеться, то це означатиме для «Тоттенхема» вихід в плей-офф турніру.

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Також за увагу глядачів боротимуться матчі «Реал» - «ПСЖ», «Барселона» - «Боруссія» Д, «Ювентус» - «Атлетико» і «Ліверпуль» - «Наполі». При цьому завдання виходу з групи вирішили лише «ПСЖ» і «Ювентус», всім іншим потрібні перемоги над своїми прямими конкурентами.