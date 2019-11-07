«Шахтар» врятував матч проти чемпіона Хорватії і має непогані шанси вийти в плей-офф ЛЧ.

В Загребі «Шахтар» створив неймовірний камбек, завершив матч проти місцевого «Динамо» внічию 3:3 і зберіг шанси на вихід з групи в Лізі чемпіонів. Цінність результату також і в тому, що проти кризового «Шахтаря» грала можливо краща команда в історії загребського «Динамо».

В цьому сезоні команда Луїша Каштру вже не вперше робить результат у компенсований час. На виїзді з «Аталантою» Соломон приніс «Шахтарю» перемогу на 90+5 хвилині. В кубковому матчі з київським «Динамо» Степаненко перевів гру в овер-тайм, також забивши на останніх секундах. І ось тепер «Диво в Загребі».

Усе це свідчить і про характер команди Каштру, і про відмінну фізичну підготовку, і про заміни, які посилюють гру «Шахтаря». При усі своїх недоліках нинішній чемпіон України вміє витискати максимум з можливостей. А це, погодьтесь, справжній клас.

Додамо, що клас – це також і вміння швидко відновлюватись після власних помилок. Вчора на «Максімірі» це, насамперед, довели Пятов, Коваленко, Мораес. Усі вони не впали в депресію після невдалих дій, а наш воротар взагалі заробив рятівний пенальті у чужому карному.

Що потрібно змінити Каштру у двох матчах групового етапу ЛЧ, що залишились? По-перше, знайти гідну заміну Марлосу, який, схоже, після вилучення вибув з ЛЧ до кінця року. Так, Марлос проводить доволі посередній сезон, але його участь в організації атак все одно дуже важлива. Каштру зобов’язаний зробити вірну ставку. І не факт, що Марлоса неодмінно замінить Коноплянка.

По-друге, Каштру змушений й надалі шукати баланс у грі «Шахтаря». Проблеми у захисті та відсутність гідного контрпресингу псують футбол нашого чемпіона більше ніж погана форма Марлоса чи неточні удари Мораеса.

З чим підходить «Шахтар» до двох заключних матчів в групі? У Каштру є достатньо майстрів і талантів. Є лідери – Пятов, Степаненко, Ісмаїлі, Тайсон, Мораес. Є ключові виконавці, які заграли вже за часів Каштру, - Алан Патрік, Коваленко, Додо. Є «джокери» - Соломон, Тете, які здатні посилювати гру в другому таймі. Цю строкату компанію необхідно об’єднати і кожному дати чіткі ролі на полі.

Попереду у «Шахтаря» два матчі в групі ЛЧ. На виїзді з «Ман Сіті» (26 листопада) та вдома у Харкові з «Аталантою» (11 грудня). Реалістичними в цій ситуації є три очки в останньому турі і сподівання на те, що загребське «Динамо» не набере на фініші більше очок за нас. В усякому разі поки що усе залежить від самого «Шахтаря» і це також підсумок вчорашньої нічиї в Загребі.

Святослав Василик, Київ