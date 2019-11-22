"Шахтар" розгромив ФК "Львів" на старті 15 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався в п'ятницю, 22 листопада, матчем на ОСК "Металіст" у Харкові, де донецький "Шахтар" завдав поразки ФК "Львів" - 4:1.

Упевнену перемогу "Шахтарю" забезпечили хет-трик Жуніора Мораеса, який відзначився на 11-й, 53-й і 77-й (з пенальті) хвилинах, та гол Алана Патріка (85); у складі ФК "Львів" на 25-й хвилині після пасу Антона Браткова м'яч забив Микита Татарков, повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 23 листопада, "Олександрія" зійдеться з луганською "Зорею", "Дніпро-1" - з полтавською "Ворсклою".

В неділю, 24 листопада, програму туру завершать матчі ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною", львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком", київського "Динамо" з "Маріуполем".

Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки (після 15-ти ігор), "Зоря" - 28 (14), "Десна" - 27 (14), "Динамо" - 27 (14), "Олександрія" - 24 (14), "Маріуполь" - 17 (14), "Олімпік" - 15 (14), "Колос" - 14 (14), "Дніпро-2" - 11 (14), "Карпати" - 11 (14), "Львів" - 11 (15), "Ворскла" - 8 (14).