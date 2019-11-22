Визначилися суперники у стикових матчах відбору футбольного Євро-2020
Усього в фінальній стадії Євро-2020 візьмуть участь 24 збірні. 20 команд вийшли на Євро через відбіркові групи, посівши перше або друге місця. Це - Україна, Португалія, Бельгія, Росія, Італія, Польща, Іспанія, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Хорватія, Австрія, Швейцарія, Данія та Вельс. 4 путівки дістануться учасникам плей-офф (стикових матчів) за результатами Ліги націй, повідомляє Укрінформ.
Команди розподілені на чотири дивізіони - від Шляху A до Шляху D. Півфінали стикових матчів пройдуть 26 березня, фінали - 31 березня, фінальний турнір Євро-2020 відбудеться 12 червня - 12 липня.
Результити жеребкування стикових матчів:
Шлях A
Ісландія - Румунія
Болгарія - Угорщина (переможець пари буде господарем у фіналі)
Шлях B
Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія (господар)
Словаччина - Ірландія
Шлях C
Шотландія - Ізраїль
Норвегія - Сербія (господар)
Шлях D
Грузія - Білорусь (господар)
Північна Македонія - Косово.