Визначилися суперники у стикових матчах відбору футбольного Євро-2020

У п'ятницю, 22 листопада, у штаб-квартирі UEFA в Ньйоні (Швейцарія) відбулася процедура жеребкування стикових матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Усього в фінальній стадії Євро-2020 візьмуть участь 24 збірні. 20 команд вийшли на Євро через відбіркові групи, посівши перше або друге місця. Це - Україна, Португалія, Бельгія, Росія, Італія, Польща, Іспанія, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Хорватія, Австрія, Швейцарія, Данія та Вельс. 4 путівки дістануться учасникам плей-офф (стикових матчів) за результатами Ліги націй, повідомляє Укрінформ.

Команди розподілені на чотири дивізіони - від Шляху A до Шляху D. Півфінали стикових матчів пройдуть 26 березня, фінали - 31 березня, фінальний турнір Євро-2020 відбудеться 12 червня - 12 липня.

Результити жеребкування стикових матчів:

Шлях A

Ісландія - Румунія

Болгарія - Угорщина (переможець пари буде господарем у фіналі)

Шлях B

Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія (господар)

Словаччина - Ірландія

Шлях C

Шотландія - Ізраїль

Норвегія - Сербія (господар)

Шлях D

Грузія - Білорусь (господар)

Північна Македонія - Косово.