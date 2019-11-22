“Шахтар” прибув на матч зі “Львовом” без Марлоса і Тайсона

Команда донецького футбольного клубу “Шахтар” прибула до Харкова, де сьогодні зіграє матч проти “Львова” в рамках 15 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

До Харкова підопічні Луїша Каштру прибули ввечері 21 листопада без Марлоса і дискваліфікованого Тайсона, повідомляє клубна пресслужба. Всього до попередньої заявки “Шахтаря” на цей поєдинок увійшли 20 футболістів:

воротарі - Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін;

захисники - Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі;

півзахисники - Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Дентіньо, Тете, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Манор Соломон;

нападники - Андрій Борячук, Жуніор Мораес. Читайте також: УАФ покарала Тайсона дискваліфікацією на один матч 22 листопада о 19.00 на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові поєдинок “Шахтар” - “Львів” відкриє 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. Читайте також: Де дивитися матчі 15 туру футбольної Прем'єр-ліги України Турнірне становище: "Шахтар" - 40 очок, "Зоря" - 28, "Десна" - 27, "Динамо" - 27, "Олександрія" - 24, "Маріуполь" - 17, "Олімпік" - 15, "Колос" - 14, "Дніпро-2" - 11, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 8.