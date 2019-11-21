“Київ-Баскет” гарантував собі місце у наступному раунді Кубка Європи ФІБА

Баскетболісти столичного клубу “Київ-Баскет” достроково вийшли до наступного раунду Кубка Європи ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса гарантували собі місце у другому груповому раунді турніру завдяки домашній перемозі над болгарською командою “Левськи” (86:66). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Відео найкращих моментів матчу:

Інший український клуб, “Дніпро”, також здобув домашню перемогу в матчі 5 туру групового раунду Кубка Європи FIBA. Команда Дениса Журавльова здолала білоруський "Цмокі-Мінськ" із необхідною різницею (95:70). Її доля вирішиться у вирішальному заключному турі, де українцям потрібно буде перемогти болгарський “Левськи” із будь-яким рахунком та чекати на виїзну перемогу “Київ-Баскета” над “Цмокі-Мінськом”.

Якщо “Київ-Баскет” програє свій заключний матч, то переможцем квартету стане “Цмокі-Мінськ”. “Дніпро” у такому випадку завершить свій виступ на євроарені.

Поєдинки “Дніпро” - “Левськи” та “Цмокі-Мінськ” - “Київ-Баскет” відбудуться 27 листопада.