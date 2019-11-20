БК "Дніпро" і "Київ-Баскет" здобули перемоги у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Українські баскетбольні клуби "Дніпро" і "Київ-Баскет" успішно провели поєдинки 5-го туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

"Дніпро" вдома здобув вольову перемогу над лідерами квартету F "Цмокі Мінськ" з Білорусі - 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20), а "Київ-Баскет" на власному майданчику упевнено обіграв болгарський "Лукойл Левські" - 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23), повідомляє Укрінформ.

У наступному турі Кубка Європи ФІБА "Дніпро" 27 листопада прийматиме болгарський "Лукойл Левські", а "Київ-Баскет" на виїзді зійдеться з "Цмокі Мінськ".

Турнірне становище у квартеті F: "Цмокі Мінськ" - 8, "Київ-Баскет" - 8, "Дніпро" - 7, "Лукойл Левські" - 7.