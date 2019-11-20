“Київ-Баскет” увійшов до ТОП-20 рейтингу сили ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила рейтинг сили команд перед заключними матчами першого групового етапу Кубка Європи.

Україну на цій стадії змагань представляють “Київ-Баскет” та “Дніпро”, які виступають в одній групі й посіли в цьому рейтингу відповідно 18 та 22 місця. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Експерти ФІБА наразі ставлять під сумнів шанси українських команд на продовження боротьби в єврокубковому турнірі. Команда Айнарса Багатскіса програла в останніх трьох поєдинках поспіль в усіх змаганнях до матчу 1/8 фіналу Кубка України проти “Черкаських Мавп”.

Команда Дениса Журавльова не потрапила до топ-20 рейтингу ФІБА, однак виграла останні 5 матчів із 6-ти, а в першій домашній грі перемогла “Київ-Баскет”. На першому груповому етапі Кубка Європи залишилося зіграти два матчі, які “Дніпро” проведе вдома – проти білоруської команди “Цмокі-Мінськ” та болгарської “Левськи”.

Нагадаємо, що до наступного раунду вийдуть по 2 кращі команди з групи. Наразі після 4 матчів “Київ-Баскет” має 2 перемоги, “Дніпро” - одну.

Матчі 5 туру групового раунду Кубка Європи FIBA українські команди зіграють вже сьогодні, 20 листопада. "Київ-Баскет" у ПС "Венето" зіграє проти болгарського "Левськи", а "Дніпро" протистоятиме лідеру групи білоруському "Цмокі-Мінську".