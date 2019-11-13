БК "Дніпро" обіграв "Київ-Баскет" у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА
Укрінформ
Баскетбольний клуб "Дніпро" здобув першу перемогу у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА.
У четвертому турі розіграшу "Дніпро" вдома здобув вольову перемогу над співвітчизниками із "Київ-Баскета" - 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17), повідомляє Укрінформ.
У наступному турі Кубка Європи ФІБА "Дніпро" 20 листопада прийматиме "Цмокі Мінськ" з Білорусі, а "Київ-Баскет" - болгарський "Лукойл Левські".
Турнірне становище у квартеті F: "Цмокі Мінськ" - 6 очок (після 3-х ігор), "Київ-Баскет" - 6 (4), "Дніпро" - 5 (4), "Лукойл Левські" - 4 (3).