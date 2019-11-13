14 листопада матчем з бельгійками збірна України почне відбір Євробаскету

У четвер жіноча національна збірна України з баскетболу проведе стартовий матч кваліфікації Євробаскету-2021.

У місті Шарлеруа наша команда зіграє проти господарок майданчика бельгійок - п'ятої команди минулого Євробаскету та бронзового призера першості-2017, повідомляє XSport.

У четвер жіноча національна збірна України з баскетболу проведе стартовий матч кваліфікації Євробаскету-2021.Перший суперник, безумовно, є фаворитом квартету G. Крім того, оновлена ​​українська команда, очолювана лідером та капітаном Аліною Ягуповою, у відбірковому циклі зіграє з Португалією та Фінляндією.

До цього національні жіночі збірні України та Бельгії зустрічалися у континентальному відборі двічі. У кваліфікації Євробаскету-2001 перемогли українки (60:54), а у фінальній стадії турніру-2003 - бельгійки (83:67).

Поєдинок з Бельгії, який розпочнеться о 21.30, у прямому ефірі покаже телеканал XSport.