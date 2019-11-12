Визначився склад жіночої збірної України на матчі Евробаскету-2021

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Срджан Радулович назвав склад команди на перші поєдинки відбіркового циклу чемпіонату Європи-2021.

У порівнянні із матчами Євробаскету-2019 у "синьо-жовтих" з’явилося одразу шість нових баскетболісток, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

До стартової заявки на гру 14 листопада в Шарлєруа з командою Бельгії потрапили: Аліна Ягупова ("Фенербахче", Туречина), Людмила Науменко (без клубу), Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словаччина), Віта Горобець ("Печ", Угорщина), Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція), Вероніка Любинець, Владислава Волошина, Вікторія Кондусь, Христина Філевич (усі - "Київ-Баскет"), Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко (обидві - Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака), Ольга Сівакова ("Динамо").

Цей же склад команди залишиться і на матч Україна - Португалія, який відбудеться 17 листопада в Харкові.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу гратиме з командами Бельгії, Португалії та Фінляндії у відбірковій групі G Євробаскету-2021.