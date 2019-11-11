Стали відомі місця проведення баскетбольних молодіжних Євро-2020

Стали відомі місця проведення баскетбольних молодіжних Євро-2020

Укрінформ
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2020 року.

Серед українських команд у Дивізіоні А виступає чоловіча збірна U20, інші наші збірні гратимуть у Дивізіоні В, повідомляє пресслужба ФБУ. 

Першою боротьбу на чемпіонаті Європи розпочинатиме жіноча команда U18 (3 липня), останнім завершиться чемпіонат Європи для чоловічих збірних U16 (22 серпня).

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Чемпіонати Європи  2020 року для молодіжних збірних України:

Чоловіки.  

U20. Дивізіон А. Клайпеда, Литва. 11-19 липня

U18. Дивізіон В. Орадя, Румунія. 24 липня–2 серпня

U16. Дивізіон В. Софія, Болгарія. 13-22 серпня

Жінки. 

U20. Дивізіон В. Рамат-Ган, Ізраїль. 8-16 серпня

U18. Дивізіон В. Оберварт, Австрія. 3-12 липня

U16. Дивізіон В. Сараєво, Боснія і Герцеговина. 17-26 липня.

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