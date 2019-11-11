Стали відомі місця проведення баскетбольних молодіжних Євро-2020
Укрінформ
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила місця проведення молодіжних чемпіонатів Європи 2020 року.
Серед українських команд у Дивізіоні А виступає чоловіча збірна U20, інші наші збірні гратимуть у Дивізіоні В, повідомляє пресслужба ФБУ.
Першою боротьбу на чемпіонаті Європи розпочинатиме жіноча команда U18 (3 липня), останнім завершиться чемпіонат Європи для чоловічих збірних U16 (22 серпня).
Чемпіонати Європи 2020 року для молодіжних збірних України:
Чоловіки.
U20. Дивізіон А. Клайпеда, Литва. 11-19 липня
U18. Дивізіон В. Орадя, Румунія. 24 липня–2 серпня
U16. Дивізіон В. Софія, Болгарія. 13-22 серпня
Жінки.
U20. Дивізіон В. Рамат-Ган, Ізраїль. 8-16 серпня
U18. Дивізіон В. Оберварт, Австрія. 3-12 липня
U16. Дивізіон В. Сараєво, Боснія і Герцеговина. 17-26 липня.