Українець Герун став кращим баскетболістом "Унікахи" у грі з "Реалом"
Укрінформ
Центрового національної баскетбольної збірної України Володимира Геруна визнали кращим у складі команди "Унікаха" після матчу 8-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реала".
Українець набрав 11 очок, зробив 7 підбирань та 3 перехоплення, повідомляє пресслужба ФБУ.
Усього Герун провів на майданчику 21 хвилину 6 секунд.
Втім, "Уникаха" поступилася (71:82) і нині посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату (4 перемоги у восьми матчах).