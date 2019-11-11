Українець Герун став кращим баскетболістом "Унікахи" у грі з "Реалом"

Центрового національної баскетбольної збірної України Володимира Геруна визнали кращим у складі команди "Унікаха" після матчу 8-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реала".

Українець набрав 11 очок, зробив 7 підбирань та 3 перехоплення, повідомляє пресслужба ФБУ. Усього Герун провів на майданчику 21 хвилину 6 секунд. Читайте також: Суперліга: «Дніпро» переміг «Хімік» Втім, "Уникаха" поступилася (71:82) і нині посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату (4 перемоги у восьми матчах).