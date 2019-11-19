Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії з футболу

Луїс Енріке повернувся на посаду головного тренера національної футбольної збірної Іспанії, замінивши Роберта Морено.

Про це 19 листопада повідомив на пресконференції президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес, інформує офіційний сайт цієї організації.

49-річний Луїс Енріке залишив команду влітку 2019 року через важку хворобу дочки, яка померла в серпні.

У цей період збірною Іспанії керував Роберт Морено. Під його керівництвом команда успішно кваліфікувалася до фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року.

Іспанці посіли перше місце у групі F Євро-2020, набравши 26 очок в 10-ти матчах.