Скаути "Галатасарая" переглядали Яремчука на матчі Сербія - Україна

Турецький футбольний клуб "Галатасарай" хоче запросити до складу своєї команди форварда бельгійського "Гента" і національної збірної України Романа Яремчука.

Досвідчений головний тренер клубу зі Стамбула клубу Фатіх Терім давно цікавиться українцкм і дав завдання своїм скаутам клубу переглянути гру Яремчука під час заключного матчу кваліфікації Євро-2020 Сербія – Україна (2:2), повідомляє видавння Fotomac.

"Представники "Галатасарая" спостерігали за футболістом з трибун стадіону "Райко Мітич" у Белграді. Роман справив про себе яскраве враження, відзначившись голом", - зазначається у повідомленні.

За нціональну збірну України Яремчук забив 5 м'ячів у 12-ти матчах. На клубному рівні він у 21-й грі відзначився 14-ма голами і зробив 4 результативні передачі.