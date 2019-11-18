Швейцарія і Данія вийшли на футбольне Євро-2020

У кваліфікації XVI чемпіонату Європи з футболу вже визначилися 19 з 24-х учасників фінального турніру континентальної першості.

Чергові дві путівки на Євро-2020 завоювали представники відбіркової групи D - збірні Швейцарії та Данії, повідомляє Укрінформ.

У заключному турі відбору данці в Дубліні зіграли внічию зі збірною Ірландії (1:1), а швейцарці також на виїзді розгромили команду Гібралтару (6:1).

Турнірне становище: Швейцарія - 17 очок, Данія - 16, Ірландія - 13, Грузія - 8, Гібралтар - 0.

Результати решти матчів понеділка:

група F: Іспанія - Румунія - 5:0, Мальта - Норвегія - 1:2, Швеція - Фарерські острови - 3:0.

Турнірне становище: Іспанія - 26 очок, Швеція - 21, Норвегія - 17, Румунія - 14, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;

група J: - Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина - 0:3, Італія - ​​Вірменія - 9:1, Греція - Фінляндія - 2:1.

Турнірне становище: Італія - ​​30 очок, Фінляндія - 18, Греція - 14, Боснія і Герцеговина - 13, Вірменія - 10, Ліхтенштейн - 2.

Розклад заключних поєдинків відбірного турніру Євро-2020.

група С: Німеччина - Північна Ірландія, Голландія - Естонія;

Турнірне становище: Німеччина - 18 очок (після 7-ми ігор), Голландія - 16, Північна Ірландія - 13, Білорусь - 4, Естонія - 1;

група I: Бельгія - Кіпр, Сан-Марино - Росія, Шотландія - Казахстан.

Турнірне становище (після 9-ти турів): Бельгія - 27 очок, Росія - 21, Шотландія - 12, Кіпр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0;

група G: Польща - Словенія, Латвія - Австрія, Північна Македонія - Ізраїль.

Турнірне становище (після 9-ти турів): Польща - 22, Австрія - 19, Словенія - 14, Північна Македонія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;

група Е: Словаччина - Азербайджан, Уельс - Угорщина.

Турнірне становище: Хорватія - 17 очок (після 8-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Уельс - 11 (7), Словаччина - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).

За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.

На Євро-2020 вже відібралися Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Голландія, Хорватія, Португалія, Австрія, Швейцарія і Данія.

Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з 12 червня по 12 липня 2020 приймуть 12 міст континенту: Амстердам (Голландія), Баку (Азербайджан), Більбао (Іспанія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Глазго (Шотландія), Дублін (Ірландія ), Копенгаген (Данія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Рим (Італія), Санкт-Петербург (Росія).

Фото: football.ch.