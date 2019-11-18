Боксери Запоріжжя виграли Кубок України-2019
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Укрінформ
Команда запорізьких боксерів виграла Кубок України, який проходив 11 - 17 листопада в Запоріжжі.
Збірна Запоріжжя виборола 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі й посіла перше загальнокомандне місце, повідомляє Запорізька обласна ШВСМ у Facebook.
Переможцями та призерами змагань у складі збірної Запоріжжя стали:
“золото” - Ілля Власенко (63 кг), Кирило Стоянчев (+91 кг);
“срібло” - Олексій Ширяєв (75 кг);
“бронза” - Артур Давиденко (69 кг), Антон Капуста (69 кг).
Відео фінальних боїв у сюжеті "Телеканалу Z":
Друге та третє місця посіли команди Києва та Вінничини.