Український боксер Постол розповів про свого майбутнього суперника

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол розповів про свого майбутнього суперника, володаря поясів WBС та WBO американця Хосе Карлоса Раміреса.

За словами Постола, він добре знайомий зі своїм опонентом. Klitschko-brothers.com.

"Ми знайомі давно. Познайомилися на Філіппінах, коли я приїхав допомагати спарингувати Менні Пак'яо. Потім бачилися в Лос-Анджелесі. Він також тренувався у Фредді Роуча, провели кілька спарингів. Він чудовий хлопець - молодий, перспективний, чемпіон за двома версіями, впертий, володіє жорстким ударом. Але з ним можна боксувати", - заявив Постол.

Бій Постол - Рамірес відбудеться 1 лютого в Китаї. На кону поєдинку стоятимуть обидва пояси американця.

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Нагадаємо, у своєму останньому бою Віктор у квітні нинішнього року переміг Мохаммеда Мімуна з Франції і став офіційним претендентом на титул WBC. 35-річний Постол на профірингу має 31 перемогу (12 - нокаутом) та 2 поразки. У 27-річного Хосе Карлоса Раміреса 25 перемог (17 - нокаутом).