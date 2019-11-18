Український боксер Постол розповів про свого майбутнього суперника
За словами Постола, він добре знайомий зі своїм опонентом. Klitschko-brothers.com.
"Ми знайомі давно. Познайомилися на Філіппінах, коли я приїхав допомагати спарингувати Менні Пак'яо. Потім бачилися в Лос-Анджелесі. Він також тренувався у Фредді Роуча, провели кілька спарингів. Він чудовий хлопець - молодий, перспективний, чемпіон за двома версіями, впертий, володіє жорстким ударом. Але з ним можна боксувати", - заявив Постол.
Бій Постол - Рамірес відбудеться 1 лютого в Китаї. На кону поєдинку стоятимуть обидва пояси американця.
Нагадаємо, у своєму останньому бою Віктор у квітні нинішнього року переміг Мохаммеда Мімуна з Франції і став офіційним претендентом на титул WBC. 35-річний Постол на профірингу має 31 перемогу (12 - нокаутом) та 2 поразки. У 27-річного Хосе Карлоса Раміреса 25 перемог (17 - нокаутом).