Віталій Кличко розділив друге місце у списку кращих нокаутеров хевівейта

"Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC українець Віталій Кличко розділив друге місце з американцем Роккі Марчіано у списку найкращих нокаутеров суперважкого дивізіону.

Очолив топ-5 діючий чемпіон світу WBC американець Деонтей Вайлдер, повідомляє Klitschko-brothers.com. Вайлдер достроково виграв 40 боїв з 42-х проведених, тобто 95 відсотків поєдинків. Читайте також: Збірна України з боксу посіла перше місце на турнірі в Білорусі Слідом за Вайлдером розташувалися абсолютний чемпіон світу 40-50-х років минулого століття, легендарний Роккі Марчіано (43 нокаути в 49-ти поєдинках - 87 відсотків) та Віталій Кличко з таким же відсотком дострокових перемог (41 нокаут в 47-ти боях).