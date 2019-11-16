Жіноча збірна України з боротьби посперечається за 5 місце на Кубку світу з росіянками

У Нариті (Японія) стартував Кубок світу з жіночої боротьби.

Збірна України на груповому етапі з однаковим рахунком 1:9 поступилася чинним володарям титулу японкам і команді Китаю, посівши останнє, третє місце у групі А, повідомляє Укрінформ.

Завтра, 17 листопада, українки зустрінуться в поєдинку за п'яте місце з росіянками, які у групі В програли збірним Монголії (4:6) і США (2:8).

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Відзначимо, що збірна України виступає на Кубку світу без своїх лідерів.