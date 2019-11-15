Жіноча збірна України виступить у фіналі Кубка світу зі спортивної боротьби

У Нариті (Японія) 16-17 листопада пройде фінал Кубка світу з жіночої боротьби.

Нагороди розіграють шість збірних - група А: Японія, Китай, Україна; група В: Росія, США, Монголія, повідомляє Укрінформ.

Переможці груп зустрінуться у матчі за "золото". Команди, які посядуть другі місця, розіграють "бронзу", аутсайдери проведуть поєдинок за 5-те місце.

До складу збірної України, яка виступатиме без своїх лідерів, увійшли Марія Винник, Соломія Винник, Анастасія Кравченко, Олена Кремзер, Софія Боднар, Тетяна Ріжко, Оксана Чудик, Аліна Рудницька-Левицька, Алла Белінська, Романа Вовчак.

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Чинним володарем титулу є збірна Японії, яка вигравала Кубок світу 10 разів.