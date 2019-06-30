Українські борчині здобули найбільше медалей на Європейських іграх

Представниці української жіночої боротьби завершили виступи на ІІ Європейських іграх у Мінську з найбільшою кількістю нагород.

На престижному старті українки здобули 4 медалі – "золото", два "срібла" та "бронзу", - повідомляє прес-служба НОК.

Цей результат дозволив нашим дівчатам посісти перше загальнокомандне місце.

Медаль найвищого гатунку Мінська-2019 на рахунку Юлії Ткач (вагова категорія до 62 кг). Срібні нагороди здобули Оксана Лівач (до 50 кг) та Юлія Хавалджи (до 53 кг), володаркою "бронзи" стала Алла Черкасова (до 68 кг).

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Загалом в активі збірної України наині 37 нагород: 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових.