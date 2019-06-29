Україна зберігає 4 місце після передостаннього дня II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) відбувся передостанній, восьмий медальний день, протягом якого було розіграно 28 комплектів нагород.

Як повідомляв Укрінформ 29 червня, скарбничка збірної України поповнилася п'ятьма медалями - однією золотою, однією срібною та трьома бронзовими нагородами. "Золото" завоював боксер Віктор Вихрист у суперважкій ваговій категорії (понад 91 кг). Титул срібного призера Європейських ігор-2019 виграв олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який посів 2-е місце у фіналі багатоборства. Володарями "бронзи" стали Діана Варинская (спортивна гімнастика, багатоборство), каратисти Валерій Чоботар (куміте, вага до 84 кг) і Галина Мельник (куміте, вага до 68 кг). В активі "синьо-жовтих" тепер 10 золотих, 13 срібних і 14 бронзових медалей. У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 39 золотих, 19 срібних і 35 бронзових медалей. Другими йдуть господарі Ігор-2019 білоруси (22, 14, 25), третіми - спортсмени Італії (11, 13, 11). Україна посідає четверте місце (10, 13, 14), п'яті - голландці (7, 10, 7), шості - німці (7, 6, 12), сьомі - грузини (6, 8, 14), восьмі - французи (6, 5, 11), дев'яті - азербайджанці (5, 7, 12), десяті - іспанці (5, 2, 6). Читайте також: Головний тренер українських легкоатлетів розкрив секрет успіху у Мінську-2019 Володарями нагород в Мінську вже стали представники 41 країни з 50 команд-учасниць. II Європейські ігри завершаться 30 червня.