Головний тренер українських легкоатлетів розкрив секрет успіху у Мінську-2019
Він зазначив, що його підопічні боролися за кожне очко, повідомляє прес-служба НОК України.
"За рахунок чого нам вдалося досягти успіху? Перш за все, це сильний емоційний сплеск та неймовірне бажання перемогти, адже загальнокомандні змагання проходять не так часто. Кожен спортсмен хоче проявити себе якомога краще, продемонструвати свій максимум. Наша перевага була ще й у тому, що команда України рівна й збалансована за за наявності сильних лідерів. Плюс величезна відповідальність, оскільки кожен знав, що від нього залежить результат всієї команди. Боролися за кожне очко, кожну секунду – й перемогли!"
Як інформувало агентство, нині в активі українців у Мінську 9 золотих, 12 срібних і 11 бронзових медалей.
II Європейські ігри завершаться 30 червня.