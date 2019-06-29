На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 28 комплектів медалей

Учасники II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у суботу, 29 червня, розіграють 28 комплектів нагород у восьми видах спорту.

У передостанній, восьмий медальний день Європейських ігор-2019 визначаться переможці та призери у греко-римській боротьбі, боксі, спортивній гімнастиці, велотреку, карате, бадмінтоні, настільному тенісі та пляжному футболі, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у фіналі гімнастичного багатоборства Україну представлятимуть Олег Верняєв, Петро Пахнюк, Діана Варинська та Анастасія Бачинська. Боксер Віктор Вихрист зійдеться з Мурадом Алієвим з Франції у вирішальному поєдинку за "золото" у суперважкій категорії (понад 91 кг). Збірна України з пляжного футболу зіграє зі Швейцарією за бронзові медалі. На "бронзу" також розраховують борці Жора Абовян (60 кг), Олексій Калініченко (67 кг) та Ельмар Нуралієв (77 кг). У змаганнях з велотреку виступлять Любов Басова, Олена Старікова (спринт), Юлія Бірюкова (омніум), Володимир Джус (гонка переслідування), Владислав Денисенко (гіт 1 км), а також чоловіча команда у медісоні.

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II Європейські ігри завершаться 30 червня. Останній, 200-й комплект медалей розіграють представники карате.