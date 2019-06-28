Україна зберегла 4 місце після сьомого медального дня II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) відбувся сьомий медальний день, протягом якого було розіграно 12 комплектів нагород.

Як повідомляв Укрінформ 28 червня, скарбничка збірної України поповнилася п'ятьма медалями.

"Золото" здобули українські легкоатлети у командних змаганнях II Європейських ігор та Юлія Ткач, яка посіла перше місце у турнірі з жіночої боротьби у ваговій категорії до 62 кг; срібним призером стала борчиня Оксана Лівач (50 кг); володарями "бронзи" - Олена Костевич і Павло Коростильов (у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед змішаних пар) та боксер Євген Барабанов (69 кг).

В активі "синьо-жовтих" тепер 9 золотих, 12 срібних і 11 бронзових медалей.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 33 золотих, 16 срібних і 32 бронзові медалі. Другими йдуть господарі Ігор-2019 білоруси (21, 14, 24), третіми - спортсмени Італії (10, 9, 8). Україна (9, 12, 11) посідає четверте місце, п'яті - грузини (6, 7, 12), шості - французи (6, 3, 10), сьомі - німці (5, 6, 11), восьмі - голландці (4, 9, 7) дев'яті - угорці (4, 5,3), десяті - азербайджанці (3, 6, 11).

Володарями нагород в Мінську вже стали представники 40 країн з 50 команд-учасниць.

II Європейські ігри завершаться 30 червня.