Українські легкоатлети виграли "золото" II Європейських ігор у командному турнірі

Збірна України з легкої атлетики стала переможцем Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь).

У фіналі командного турніру II Європейських ігор українські легкоатлети посіли перше місце, вигравши "золото" у змішаній комбінованій естафеті переслідування 800 метрів - 600 метрів - 400 метрів - 200 метрів із результатом 4 хвилини 27,14 секунди, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" дісталося команді Білорусі (4.27,81), "бронза" - збірній Німеччини (4.34,77).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 32 нагороди - 9 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.