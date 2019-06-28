Борчиня Юлія Ткач принесла Україні 8 "золото" на II Європейських іграх

Юлія Ткач принесла восьму золоту нагороду у скарбничку збірної України на Європейський іграх-2019 у Мінську (Білорусь).

У заключний змагальний день Європейських ігор з жіночої боротьби Ткач у фіналі вагової категорії до 62 кг перемогла Ельміру Гамбарову з Азербайджану - 4:0, повідомляє Укрінформ.

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 31 нагорода - 8 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.