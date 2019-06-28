Українська борчиня Оксана Лівач виграла "срібло" II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) проходить сьомий медальний день.

У турнірі з жіночої боротьби українка Оксана Лівач стала срібним призером Європейських ігор у ваговій категорії до 50 кг, повідомляє Укрінформ.

У сутичці за "золото" Лівач з рахунком 1: 7 поступилася своєю колишньою партнерці по збірній України Марії Стадник, яка нині представляє Азербайджан.

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 29 нагород - 7 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.