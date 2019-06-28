Костевич і Коростильов взяли "бронзу" Мінська-2019 у стрільбі з малокаліберного пістолета
Укрінформ
Українці Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) в заключний день змагань з кульової стрільби.
Костевич і Коростильов посіли третє місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед змішаних пар, повідомляє Укрінформ.
Переміг у цій вправі тандем з Німеччини Моніка Карш - Крістіан Райц, який у фіналі обіграв своїх співвітчизників Дорін Веннекамп і Олівера Гайса.
На рахунку збірної України в столиці Білорусі вже 7 золотих, 11 срібних і 11 бронзових медалей.