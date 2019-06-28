Україна повернулася на 4 місце після шостого медального дня II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) відбувся шостий медальний день, протягом якого було розіграно 24 комплекти нагород.

Як повідомляв Укрінформ 27 червня, скарбничка збірної України поповнилася п'ятьма медалями.

"Золото" здобув екіпаж байдарки-двійки у складі Марії Повх і Людмили Кукліновської, який виграв фінал на 200-метрівці, та велогонщиця Ганна Соловей, яка на треку виграла гонку за очками на 25 км; Юлія Хавалджи (жіноча боротьба) стала срібним призером II Європейських ігор у ваговій категорії до 53 кг, її подруга по команді чемпіонка світу Алла Черкасова (68 кг) та борець вільного стилю Гор Ованесян (65 кг) здобули по "бронзі".

В активі "синьо-жовтих" тепер 7 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей.

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У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 32 золотих, 16 срібних і 24 бронзових медалей. Другими йдуть господарі Ігор-2019 білоруси (19, 13, 23), третіми - спортсмени Італії (8, 6, 5). Україна (7, 11, 9) посідає четверте місце, п'яті - грузини (6, 7, 11), шості - французи (6, 3, 9), сьомі - угорці (4, 5,3), восьмі - німці (4, 4, 7).

Загалом володарями нагород в Мінську вже стали представники 38 країн з 50 команд-учасниць.

II Європейські ігри завершаться 30 червня.