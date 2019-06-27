Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор з велоспорту на треку

Велогонщиця Ганна Соловей принесла сьому золоту нагороду у скарбничку збірної України на Європейський іграх-2019 у Мінську (Білорусь).

У перший змагальний день на велотреку Соловей виграла гонку за очками на 25 км, де брали участь представниці 17 країн, повідомляє Укрінформ.

Вигравши два проміжних фініші й заробивши коло переваги, Ганна Соловей у підсумку набрала 30 очок і випередила найближчу переслідувачку Верену Ебергардт з Австрії. Бронзова нагорода дісталася чешці Ярмілі Махачовій.

Читайте також: Українка Черкасова стала бронзовим призером II Європейських ігор з вільної боротьби

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 27 нагород - 7 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.