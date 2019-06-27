Українка Черкасова стала бронзовим призером II Європейських ігор з вільної боротьби

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) проходить шостий медальний день.

У турнірі з жіночої боротьби чемпіонка світу українка Алла Черкасова виграла бронзову нагороду Європейських ігор у ваговій категорії до 68 кг, повідомляє Укрінформ.

У сутичці за 3-тє місце Черкасова перемогла представницю Швеції Єнні Франссон (2:6).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 26 нагород - 6 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.