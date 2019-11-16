Призначено виконувача обов'язків наставника гандболістів "Мотора"

Після відставки через невдалий виступ у гандбольній Лізі чемпіонів Миколи Степанця виконувачкм обов'язків головного тренера зпорізького "Мотора" призначено 41-річного Ростислава Ланевича.

Про це повідомляє XSport.

Перед початком нинішнього сезону Ланевич увійшов до тренерського штабу Степанця, а до цього протягом трьох сезонів очолював фарм-клуб "Мотора" - ЗНТУ-ЗАБ.

На "Мотор" у Лізі чемпіонів чекають два поспіль виїзних матчі проти лідерів турнірної таблиці. 17 листопада команда зіграє з французьким "Монпельє", а 20-го - з німецьким "Кілем".

Додамо під керівництвом Ланевича команда ЗНТУ-ЗАБ здобула "бронзу" чемпіонату України у 2017-м та 2019 роках.