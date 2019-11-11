Гандбол: «Мотор» звільнив головного тренера

Микола Степанець залишив запорізький клуб через провал в Лізі чемпіонів.

Микола Степанець звільнений з посади головного тренера «Мотора». Причиною відставки стали незадовільні результати клубу в гандбольній Лізі чемпіонів, повідомляє телеканал XSPORT.ua.

На даний момент «Мотор» лідирує в SEHA-Лізі, здобувши п’ять перемог в шести стартових турах. Однак в ЛЧ українці з одним очком залишаються на останньому місці в групі, лише раз здобувши нічию в семи зустрічах.

Відзначимо, що Степанець повторно очолив «Мотор» в жовтні минулого року, де на цій посаді змінив польського фахівця Патрика Ромбеля. Цікаво, що до поляка саме Степанець очолював команду і його звільнили через невиконання поставлених перед ним задач.

У восьмому турі Ліги чемпіонів 17 листопада «Мотор» на виїзді зіграє з «Монпельє».