Стаховський програв чвертьфінал турніру ATP серії Challenger у Фінляндії

Стаховський програв чвертьфінал турніру ATP серії Challenger у Фінляндії

Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у п'ятницю досягти півфінальної стадії турніру АТР серії Challenger у Гельсінкі (Фінляндія).

Результат зустрічі 1/4 фіналу між Стаховським (151-а "ракетка" світу) та  іспанцем Карлосом Табернером (212) - 6:7 (5:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 27 хвилин.

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У півфіналі іспанець зустрінеться з єгиптянином Мохамедом Сафватом (203).

Призовий фонд змагань у столиці Фінляндії - 46 тис 600 дол.

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