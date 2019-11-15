Стаховський програв чвертьфінал турніру ATP серії Challenger у Фінляндії
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у п'ятницю досягти півфінальної стадії турніру АТР серії Challenger у Гельсінкі (Фінляндія).
Результат зустрічі 1/4 фіналу між Стаховським (151-а "ракетка" світу) та іспанцем Карлосом Табернером (212) - 6:7 (5:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 27 хвилин.
У півфіналі іспанець зустрінеться з єгиптянином Мохамедом Сафватом (203).
Призовий фонд змагань у столиці Фінляндії - 46 тис 600 дол.