Надаль уп'яте в кар'єрі закінчить сезон у статусі першої "ракетки" світу

33-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль збереже за собою перший рядок світового рейтингу.

Це стало відомо після того, як серб Новак Джокович на Підсумковому турнірі АТР в Лондоні поступився швейцарцю Роджеру Федерару у матчі за півфінал, повідомляє BTU.

Раніше за свою кар'єру Надаль фінішував на першому рядку світової класифікації в 2008, 2010, 2013 та 2017 роках. Лідером за цим показником залишається американець Піт Сампрас (6 сезонів).

2019 прку Надаль став чемпіоном "Ролан Гаррос" та Відкритого чемпіонату США, мастерсів у Римі й Монреалі, був фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії та півфіналістом Вімблдона, зіграв в 1/2 фіналу на мастерсах в Індіан-Веллсі, Монте-Карло і Мадриді.

Читайте також: Федерер обіграв Джоковича і вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP

У п'ятницю іспанський тенісист проведе поєдинок третього кола Підсумкового турніру проти грека Стефаноса Ціціпаса, який вже гарантував собі участь у півфіналі.