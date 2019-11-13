Зеленський заснував 350 спортивних стипендій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування 350 стипендій для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Відповідний указ №844/2019опублікований на сайті глави держави.

“Заснувати 350 стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів”, - ідеться в документі.

Зазначається, що стипендії засновано “з метою відзначення досягнень видатних спортсменів, заохочення молодих і перспективних спортсменів, стимулювання творчої праці тренерів, створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя”.

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Також цим указом уряду доручено передбачати під час розроблення проєкту закону про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій.

Водночас Зеленський скасував низку указів, які стосувалися виплат стипендій видатним спортсменам.

Фото: president.gov.ua